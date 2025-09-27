Zusätzliche Betreuungszeiten für Grundschulkinder sind ein beliebtes Angebot in der Verbandsgemeinde Montabaur. Die Kostenbeteiligung der Eltern wird ab Januar allerdings deutlich steigen. Das hat der VG-Rat jetzt mehrheitlich beschlossen.
Lesezeit 2 Minuten
Familien, die das Angebot der „Betreuenden Grundschule“ in der Verbandsgemeinde Montabaur nutzen, müssen sich auf steigende Kosten einstellen. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der VG-Rat mehrheitlich, die monatlichen Beiträge von derzeit 20 auf künftig 40 Euro zu erhöhen.