VG-Rat Montabaur beschließt Betreuende Grundschule wird ab Januar doppelt so teuer 27.09.2025, 18:00 Uhr

i Alle neun Grundschulen in der Verbandsgemeinde Montabaur bieten zusätzliche Betreuungszeiten an, darunter auch die Grundschule am Ahrbach in Ruppach-Goldhausen. Thorsten Ferdinand

Zusätzliche Betreuungszeiten für Grundschulkinder sind ein beliebtes Angebot in der Verbandsgemeinde Montabaur. Die Kostenbeteiligung der Eltern wird ab Januar allerdings deutlich steigen. Das hat der VG-Rat jetzt mehrheitlich beschlossen.

Familien, die das Angebot der „Betreuenden Grundschule“ in der Verbandsgemeinde Montabaur nutzen, müssen sich auf steigende Kosten einstellen. In seiner jüngsten Sitzung beschloss der VG-Rat mehrheitlich, die monatlichen Beiträge von derzeit 20 auf künftig 40 Euro zu erhöhen.







