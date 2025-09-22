VG-Rat Montabaur entscheidet Betreuende Grundschule soll doppelt so teuer werden 22.09.2025, 18:00 Uhr

i Die Joseph-Kehrein-Schule in Montabaur ist Ganztagsschule. Sie bietet darüber hinaus aber auch Betreuungszeiten im Rahmen der „Betreuenden Grundschule“ an. Die Elternbeiträge hierfür sollen in der gesamten VG nun deutlich steigen. Katrin Maue-Klaeser

Mehr als 600 Kinder in der Verbandsgemeinde Montabaur sind für die „Betreuende Grundschule“ angemeldet. Bislang zahlen ihre Eltern dafür in der Regel 20 Euro pro Monat. Doch das Angebot dürfte schon bald deutlich teurer werden.

Familien, die die „Betreuende Grundschule“ in der Verbandsgemeinde Montabaur nutzen, müssen sich auf eine deutliche Beitragserhöhung einstellen. In seiner Sitzung am Donnerstag, 25. September, wird der VG-Rat entscheiden, wie stark die Kostenbeteiligung der Eltern steigen wird.







