Mehr als 600 Kinder in der Verbandsgemeinde Montabaur sind für die „Betreuende Grundschule“ angemeldet. Bislang zahlen ihre Eltern dafür in der Regel 20 Euro pro Monat. Doch das Angebot dürfte schon bald deutlich teurer werden.
Familien, die die „Betreuende Grundschule“ in der Verbandsgemeinde Montabaur nutzen, müssen sich auf eine deutliche Beitragserhöhung einstellen. In seiner Sitzung am Donnerstag, 25. September, wird der VG-Rat entscheiden, wie stark die Kostenbeteiligung der Eltern steigen wird.