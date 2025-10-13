Alle Eltern zahlen dasselbe Betreuende Grundschule: Härtefälle nicht vorgesehen 13.10.2025, 17:00 Uhr

i Die "Betreuende Grundschule" ist ein beliebtes Angebot in der VG Montabaur. Mehr als 600 Kinder sind hierfür angemeldet. Unser Foto zeigt den Eingang der Waldschule Horressen. Thorsten Ferdinand

Von einem „sozialpolitischen No-Go“ hatte der Beigeordnete Gunnar Bach über die Erhöhung der Elternbeiträge für die „Betreuende Grundschule“ gesprochen. Ein Blick in die Satzung der VG Montabaur macht deutlich, wie er zu dieser Einschätzung kommt.

Wenn die Beiträge für die „ Betreuende Grundschule“ in der Verbandsgemeinde Montabaur im kommenden Jahr steigen, trifft dies auch Familien und Alleinerziehende mit geringem Einkommen. Die Anhebung der monatlichen Kosten von bisher 20 auf künftig 40 Euro gilt für alle Kinder, die das Angebot der VG nutzen, erklärt die Verwaltung auf Anfrage unserer Zeitung.







