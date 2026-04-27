Kehrtwende in Hachenburg Betreiber hebt Parkstrafe für Frau aus Gehlert auf Nadja Hoffmann-Heidrich 27.04.2026, 14:00 Uhr

i Erfolg für eine Frau Gehlert: Der Betreiber eines Supermarktparkplatzes in Hachenburg hat die Vertragsstrafe gegen sie jetzt aufgehoben. Nadja Hoffmann-Heidrich

Empörung hatte in den vergangenen Tagen eine Vertragsstrafe über insgesamt 70 Euro gegen eine Frau ausgelöst, die einen Supermarktparkplatz in Hachenburg zweimal nur kurz befahren hatte, ohne tatsächlich dort zu parken. Jetzt gibt es Neuigkeiten.

Überraschende Kehrtwende im Fall einer Frau aus Gehlert, die für das zweimalige kurze Befahren des Parkplatzes beim Discounter Lidl in Hachenburg eine Vertragsstrafe über insgesamt 70 Euro von dem Parkraumbewirtschafter Parkdepot (München) erhalten hatte: Wie das Unternehmen auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, habe man den Vorgang noch einmal überprüft.







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