Station öffnet ihre Türen
Besucherstau an der A3 beim Autobahnpolizei-Jubiläum
Ein cooles Gefühl, auf einem Polizeimotorrad einmal Probe zu sitzen
Ein cooles Gefühl, auf einem Polizeimotorrad einmal Probe zu sitzen
Hans-Peter Metternich

75 Jahre Autobahnpolizei in Montabaur – zum Jubiläum öffnete die Station ihre Tore und zog Hunderte Neugierige an. Vorführungen, Einsatzfahrzeuge und ein fiktiver Einstellungstest boten ungewöhnliche Einblicke hinter die Kulissen.

Lesezeit 3 Minuten
„Stau auf der A 3“ – unfallbedingt oder auch „nur“ durch Baumaßnahmen, die diesen Zustand herbeiführen. Um derartige Verkehrsereignisse, die Aufnahme von Unfällen, die Wiederherstellung des Verkehrsflusses und um einiges mehr kümmert sich in unserer Region die Polizeiautobahnstation Montabaur (Past) mit Sitz an der Auffahrt zur A3 in Richtung Köln.
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