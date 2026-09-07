Die 20. Auflage des Events war top. Der veranstaltende Verein zur Jugendkulturförderung legt jetzt eine kreative Pause ein. Wie und wann es dann weitergeht, ist noch offen.
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Mit 4800 Besucherinnen und Besuchern hat das 20. Pell-Mell-Festival am vergangenen Wochenende einen Besucherrekord aufgestellt. So erfreulich diese Nachricht für die Organisatoren – der Verein zur Jugendkulturförderung Obererbach – sein mag, so traurig war es für die Festivalbesucher, dass es vorerst das letzte Festival war.