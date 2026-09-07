22 Bands sorgen für Stimmung
Besucherrekord beim Pell-Mell-Festival in Obererbach 
Das diesjährige Line-up sollte etwas Besonderes bieten. Dafür hatten sich Florian Meurer und der Vereinsvorstand mächtig ins Zeu
Das diesjährige Line-up sollte etwas Besonderes bieten. Dafür hatten sich Florian Meurer und der Vereinsvorstand mächtig ins Zeug gelegt. Hier zu sehen die Band Stesy, die den Bitburger-Sparkassen-Mainstage rockten.
Mariam Nasiripour

Die 20. Auflage des Events war top. Der veranstaltende Verein zur Jugendkulturförderung legt jetzt eine kreative Pause ein. Wie und wann es dann weitergeht, ist noch offen. 

Lesezeit 3 Minuten
Mit 4800 Besucherinnen und Besuchern hat das 20. Pell-Mell-Festival am vergangenen Wochenende einen Besucherrekord aufgestellt. So erfreulich diese Nachricht für die Organisatoren – der Verein zur Jugendkulturförderung Obererbach – sein mag, so traurig war es für die Festivalbesucher, dass es vorerst das letzte Festival war.
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