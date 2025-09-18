Monate der Planung und Vorbereitung haben sich für die Jagdfreunde Atzelgift/Streithausen ausgezahlt: Die Resonanz auf ihr erstes Wild- und Waldfest war riesig. Über den Erfolg haben wir mit Jagdaufseher Ralf Hain gesprochen.
Lesezeit 3 Minuten
Das erste Wild- und Waldfest der Jagdfreunde Atzelgift/Streithausen war ein voller Erfolg. Schätzungen zufolge besuchten rund 800 große und kleine Gäste die Veranstaltung. Von der Holzschnitzkunst bis zur Demonstration der Kitzrettung per Drohne war alles dabei.