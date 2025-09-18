Wild, Wald und Jagd im Fokus Besucheransturm überrascht Helfer bei Fest in Atzelgift 18.09.2025, 20:00 Uhr

i Beim Wild- und Waldfest in Atzelgift gab's viel zu sehen und zu erleben. Röder-Moldenhauer

Monate der Planung und Vorbereitung haben sich für die Jagdfreunde Atzelgift/Streithausen ausgezahlt: Die Resonanz auf ihr erstes Wild- und Waldfest war riesig. Über den Erfolg haben wir mit Jagdaufseher Ralf Hain gesprochen.

Das erste Wild- und Waldfest der Jagdfreunde Atzelgift/Streithausen war ein voller Erfolg. Schätzungen zufolge besuchten rund 800 große und kleine Gäste die Veranstaltung. Von der Holzschnitzkunst bis zur Demonstration der Kitzrettung per Drohne war alles dabei.







Artikel teilen

Artikel teilen