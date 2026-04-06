Die Besucher strömen bei strahlendem Frühlingswetter in die Kannenbäckerstadt. Das Festival „Höhr-Grenzhausen brennt Keramik“ begeistert mit vollen Ateliers, lebendigen Einblicken und kreativen Mitmachaktionen.
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Sonne, Frühlingswetter, gute Laune und Tausende Besucher – das sind die perfekten Zutaten für „Höhr-Grenzhausen brennt Keramik“. Schon früh strömen Gäste aus nah und fern in die Kannenbäckerstadt. Am Ostermontag haben im gesamten Stadtgebiet 24 Stationen mit mehr als 40 keramischen Positionen ihre Türen geöffnet.