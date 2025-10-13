Bei Online-Ranking erfolgreich Besucher geben Wildpark Bad Marienberg Top-Noten 13.10.2025, 20:00 Uhr

i Bad Marienbergs Stadtbürgermeisterin Sabine Willwacher (von links), Ranger Ralf Scherm und Stefan Weber, Vorsitzender des Fördervereins, freuen sich über das gute Abschneiden des Wildparks bei einem großen Online-Ranking. Röder-Moldenhauer

5346 Personen haben im Internet ein Voting zum Wildpark Bad Marienberg abgegeben. Das Ergebnis fällt überdurchschnittlich gut aus, wie eine Online-Untersuchung herausgefunden hat. Wir haben mit den Verantwortlichen vor Ort darüber gesprochen.

Der Wildpark in Bad Marienberg ist bei Besuchern äußerst beliebt. Das ist das Ergebnis des Zoo-Rankings 2025, das das Internet-Vergleichsportal Testberichte.de durchgeführt hat. Dazu haben die Verantwortlichen zwei Millionen Online-Bewertungen zu 370 Zoos, Tierparks, Wildgehegen, Vogelparks und Aquarien in ganz Deutschland ausgewertet – 29 davon kamen aus Rheinland-Pfalz.







