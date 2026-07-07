Beim historischen Waschtag im Landschaftsmuseum wird Wäschepflege zur Mitmach-Erfahrung: Von Waschkessel bis Mini-Waschbrett probieren Besucher alte Techniken aus. Handwerk, Kräuterduft und Kinderwerkstatt begeistern Groß und Klein.
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Tok, tok, tok! Mit erstaunlich geübtem Schwung schlägt der kleine Adrian den Nagel in eine der drei schmalen Leisten, die etwas später das Mini-Waschbrett einrahmen werden. Auch das benötigte Blech hat er mit Hilfe der Museumspädagogin Katerina Krämer selbst „geriffelt“ – nämlich an der historischen Apparatur, die heute wie diverse andere Maschinen zum Thema „Westerwälder Waschtag“ im Landschaftsmuseum ausgestellt ist.