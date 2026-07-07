Einblicke in Hachenburg Besucher begeben sich auf Zeitreise beim Waschtag-Fest Julia Hilgeroth-Buchner 07.07.2026, 09:00 Uhr

i Erst mit Seife schrubben, dann mit Wasser ausspülen: Alle Arbeitsschritte des historischen Wäschewaschens konnten beim "Westerwälder Waschtag" im Hachenburger Landschaftsmuseum ausprobiert werden. Julia Hilgeroth-Buchner

Beim historischen Waschtag im Landschaftsmuseum wird Wäschepflege zur Mitmach-Erfahrung: Von Waschkessel bis Mini-Waschbrett probieren Besucher alte Techniken aus. Handwerk, Kräuterduft und Kinderwerkstatt begeistern Groß und Klein.

Tok, tok, tok! Mit erstaunlich geübtem Schwung schlägt der kleine Adrian den Nagel in eine der drei schmalen Leisten, die etwas später das Mini-Waschbrett einrahmen werden. Auch das benötigte Blech hat er mit Hilfe der Museumspädagogin Katerina Krämer selbst „geriffelt“ – nämlich an der historischen Apparatur, die heute wie diverse andere Maschinen zum Thema „Westerwälder Waschtag“ im Landschaftsmuseum ausgestellt ist.







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