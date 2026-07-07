Einblicke in Hachenburg
Besucher begeben sich auf Zeitreise beim Waschtag-Fest 
Erst mit Seife schrubben, dann mit Wasser ausspülen: Alle Arbeitsschritte des historischen Wäschewaschens konnten beim "Westerwä
Erst mit Seife schrubben, dann mit Wasser ausspülen: Alle Arbeitsschritte des historischen Wäschewaschens konnten beim "Westerwälder Waschtag" im Hachenburger Landschaftsmuseum ausprobiert werden.
Julia Hilgeroth-Buchner

Beim historischen Waschtag im Landschaftsmuseum wird Wäschepflege zur Mitmach-Erfahrung: Von Waschkessel bis Mini-Waschbrett probieren Besucher alte Techniken aus. Handwerk, Kräuterduft und Kinderwerkstatt begeistern Groß und Klein.

Lesezeit 3 Minuten
Tok, tok, tok! Mit erstaunlich geübtem Schwung schlägt der kleine Adrian den Nagel in eine der drei schmalen Leisten, die etwas später das Mini-Waschbrett einrahmen werden. Auch das benötigte Blech hat er mit Hilfe der Museumspädagogin Katerina Krämer selbst „geriffelt“ – nämlich an der historischen Apparatur, die heute wie diverse andere Maschinen zum Thema „Westerwälder Waschtag“ im Landschaftsmuseum ausgestellt ist.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Westerwälder ZeitungFreizeit

Top-News aus der Region

Schloss Montabaur
Jetzt abonnieren!
Newsletter für den Westerwaldkreis

Aktuelle Nachrichten aus dem Westerwaldkreis gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren