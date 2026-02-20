Stickbilder, Standuhr, Teddys Besuch des Verwerter-Ladens weckt Kindheitserinnerungen Thorsten Ferdinand 20.02.2026, 18:00 Uhr

i Solche Stickbilder gehörten in deutschen Wohnstuben früher dazu. Thorsten Ferdinand

Früher zierten auch im Westerwald religiöse Stickbilder, rustikale Standuhren und verziertes Porzellan in Vitrinen die Wohnstuben. Viele dieser Einrichtungsgegenstände wurden im Laufe der Zeit weggeworfen. In Langenhahn gibt es sie noch.

In der Vitrine der dunklen Schrankwand aus Nussbaumholz stehen einige Porzellanfiguren sowie das gute Geschirr für die Feiertage. Von der Polstergarnitur aus hat man einen guten Blick auf die Stickbilder und Öldrucke an den Wänden. Sie zeigen einen See in den Bergen und einen stolzen Hirsch im Wald.







