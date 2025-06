Ins Freibad Hundsangen wollten am vergangenen Sonntag so viele Badegäste, dass der Zugang trotz des Einsatzes von drei Bademeistern und zwei Rettungsschwimmern zeitweise beschränkt werden musste. Dabei hatte die Saison schleppend begonnen.

„Alleine am vergangenen Sonntag waren mehr als 1500 Badegäste gleichzeitig im Freibad Hundsangen.“ Diese erfreuliche Mitteilung machte Bürgermeister Klaus Lütkefedder ganz aktuell im Verbandsgemeinderat Wallmerod. Doch wo Licht ist, ist auch Schatten: „Trotz des Einsatzes von drei Bademeistern und zwei Rettungsschwimmern musste der Zugang zum Bad zeitweise beschränkt werden, um die Badeaufsicht sicher zu gewährleisten“, bedauerte der VG-Chef, der auch von einem kleinen Verkehrschaos dort spracht. Und er prognostizierte: „Bei den vorhergesagten Temperaturen könnte es an diesem Wochenende zu einem ähnlichen Run auf das Freibad kommen.“

Dabei hatte die Saison im Hundsänger Schwimmbad im Mai schleppend begonnen. Bisher haben nur etwa 12.500 Besucher die Freizeiteinrichtung besucht. „Bei den derzeitigen Wetterbedingungen läuft die Saison dort allerdings auf Hochtouren“, machte Lütkefedder deutlich und brachte noch eine weitere positive Nachricht für die Ratsmitglieder mit: „Die Midsummer-Pool-Party am vergangenen Samstag mit rund 700 Gästen war ein voller Erfolg. Eine Wiederholung im nächsten Jahr ist schon in Planung.“

i Neben den attraktiven Schwimm- und Plantschbecken bietet das Freibad Hundsangen auch interessante Schattenspender und mehr. Markus Müller

Auch in den anderen Mitteilungen des Bürgermeisters steckten hochaktuelle Neuigkeiten: Am Samstag werden zwei Fahrzeuge für die Feuerwehr Hundsangen in Dienst gestellt. Es handelt sich dabei um ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) und ein Mannschaftstransportfahrzeug (MTF). Die Kosten für die beiden Fahrzeuge belaufen sich auf insgesamt 385.000 Euro. Davon steuert das Land 71.000 Euro bei.

Jüngst sei der Umbau des Unimogs für die Feuerwehr Wallmerod mit einer Gesamtsumme von knapp über 130.000 Euro beauftragt worden, gab Lütkefedder bekannt. Zuvor waren die Aufträge für die Tragkraftspritzenfahrzeuge mit Wasser, kurz TSF-W, Dreikirchen und Steinefrenz erteilt worden. Die Auslieferung des TSF-W für Obererbach ist für den Sommer geplant. Der Anbau für die Feuerwehr Niederahr stehe kurz vor der Fertigstellung, so der VG-Chef. Für das Feuerwehrgerätehaus der Feuerwehr Saynbach in Kuhnhöfen würden derzeit die Planungen aktualisiert.

„Die Verbandsgemeinde Wallmerod investiert weiterhin konsequent in die Ausstattung unserer Feuerwehren und damit in die Sicherheit der Bevölkerung.“

Bürgermeister Klaus Lütkefedder

Gemeinsam mit dem Westerwaldkreis wird das Programm zur Erneuerung der Sirenen umgesetzt. Insgesamt sind in der VG Wallmerod 25 Sirenenstandorte vorgesehen, um alle Orte abzudecken. Im vergangenen Jahr wurden sechs Sirenen installiert, in diesem Jahr folgten weitere sech Sirenen, eine Anlage steht noch aus. In den nächsten beiden Jahren werden dann die restlichen zwölf Anlagen installiert. Insgesamt werden hier über 250.000 Euro investiert.

Zu aktuellen Baumaßnahmen teilte der VG-Chef mit: „Der Ausbau der L 317 durch den LBM in Zusammenarbeit mit den VG-Werken und der Ortsgemeinde Steinefrenz von der Kreuzung Steinefrenz/Weroth bis zum Steinefrenzer Bahnhof steht kurz bevor. Mit Beginn der Sommerferien wird zunächst der Kreuzungsbereich erneuert, im Anschluss folgen dann die Bereiche des Ortsteils Bahnhof und der freien Strecke. Da die Maßnahme unter Vollsperrung erfolgt, wird es in den nächsten Monaten zu einigen Umleitungsregelungen kommen. Die Zu- und Abfahrt der Anlieger und zum Gewerbegebiet Dreikirchen wird aber auch während der Maßnahmen möglich sein, kündigte Lütkefedder an.

i Der „Frenzer Grill“ im Ortsteil Steinefrenz Bahnhof schließt für die Zeit der Straßenbaumaßnamen seinen Standort an der Ortsdurchfahrt. Tageweise werden aber mobile Standorte in den Nachbarorten angeboten. Markus Müller

Ab der kommenden Woche reagiert darauf schon im Vorfeld der „Frenzer Grill“ im Ortsteil Bahnhof, wie unsere Zeitung vor Ort erfuhr: Betreiberin Michaela Horn schließt den Imbiss, stellt aber für die Zeit der Bauzeit tageweise Imbisswagen an verschiedenen Orten in der Nähe auf, wie zum Beispiel in Nentershausen, Weroth, Wallmerod oder Meudt. Im Rat wurde sogar bei der Vorstellung des Mobilitätskonzepts für den Bahnhof Steinefrenz als Masterarbeit (ein Bericht dazu folgt) über die Idee gesprochen, dort den Imbiss demnächst vielleicht sogar stationär einzurichten.