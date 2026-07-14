Trotz Lieferando und Wolt Bestellservice Foodi ist Marktführer im Raum Montabaur Thorsten Ferdinand 14.07.2026, 12:00 Uhr

i Der Gründer des lokalen Bestellportals, Christian Scherer (rechts), zeigt ein Foodi-Terminal. Beqir Gashi nutzt den Online-Dienst für sein Pizza-Taxi Toscana schon seit dem Jahr 2008. Thorsten Ferdinand

Wer im südlichen Westerwald lebt und im Internet Essen bestellt, nutzt dafür höchstwahrscheinlich das Online-Portal Foodi. Trotz der Konkurrenz durch große Plattformen wie Lieferando und Wolt kann sich der Montabaurer Dienst eindrucksvoll behaupten.

Mehr als 60 teilnehmende Lieferdienste und Restaurants und rund 5 Millionen Euro vermittelter Umsatz pro Jahr: Das 2008 gegründete Online-Bestellportal Foodi aus Montabaur kann sich auch im Jahr 2026 eindrucksvoll behaupten. Trotz der inzwischen großen Konkurrenz durch riesige Dienstleister wie Lieferando und Wolt ist der lokale Bestellservice weiterhin Marktführer im südlichen Westerwald.







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