Bunte Outfits, kühles Bier, gute Stimmung – so startete am Freitagnachmittag das Subwood-Festival in Wirges auf dem Skateplatz. Das Punk- und Hardcorefestival ging dieses Jahr bereits in die dritte Runde. Organisiert wird das Festival, das mittlerweile ein etablierter Treffpunkt für die deutschlandweite Szene ist, vom Subwood-Kollektiv. Das gründete sich 2022 mit dem Ziel, lokalen und unbekannteren Künstlern aus Punk, Hardcore oder anderen verwandten Musikrichtungen eine Bühne zu bieten. Das erste Subwood-Festival fand 2023 statt. Viele Besucher kommen dieses Jahr nicht zum ersten Mal: „Ich war letztes Jahr schon da. Mir gefallen hier einfach die Menschen, die Bands und die Atmosphäre. Es ist toll, dass man so auch kleinere Bands Supporten kann und neue Bands kennenlernt“, sagt Festival-Besucherin Sarah. Andere, wie Tara aus Pirmasens, waren vorher noch nicht auf dem Subwood-Festival: „Ich freue mich auf ein schönes Zusammensein und darauf, zu tanzen und zu pogen.“

Dieses Jahr machte den Auftakt die Limburger Punk- und Neue-Deutsche-Welle-Band „Die Radierer“, die das Publikum mit dem 1980er-Jahre-Sound direkt in ihren Bann zog. Es folgte der Auftritt der energiegeladenen Punkband „Poempelz“. Stargäste des Abends waren die „Red Flags“. Die Kölner Grunge-Punk-Band ist 2024 durch die TV-Show „Lass dich überwachen“ von Jan Böhmermann bekannt geworden und 2024 und 2025 bei Rock am Ring aufgetreten. Für den krönenden Abschluss des Abends sorgten schließlich die Gießener Punkband „Pestpocken“ und die Kölner Punkband „Knochenfabrik“. Abends war die Stimmung auf ihrem Höhepunkt.

„Auch wenn man neu ist, wird man direkt nett aufgenommen.“

Sarah besucht zum zweiten Mal das Subwood-Festival.

Auf dem Festival spürt man: Die Punkszene lebt, die Fans der Musik tanzen, pogen und feiern ausgelassen. „Die Punk- und Hardcoreszene ist einfach die beste Szene die es gibt“ meint Festivalbesucher Moritz aus dem Saarland. Und auch Sarah kann das bestätigen: „Auch wenn man neu ist, wird man direkt nett aufgenommen. Das ist wirklich besonders an der Punkszene.“

Das Festival soll auch ein sicherer Ort für die Subkultur und eine Abwechslung vom Alltag sein. „Wir wünschen uns, dass die Leute Spaß haben und eskalieren und auch die politische Lage und das Privatleben kurz vergessen können“, sagt Max von der Koblenzer Death-Metal-Band „Unhinged“, die am Samstag auf den Subwood-Festival spielten. Neben der erstklassigen musikalischen Unterhaltung hat das Subwood-Festival noch einiges mehr zu bieten, zum Beispiel Merch-Stände, einen Tattoo- und Piercingstand und sogar einen kleinen Whirlpool zur Abkühlung für die Musikfans.

i "Die Radierer" aus Limburg machten den Auftakt beim Subwood-Festival. Lena Bongard

Die Veranstalter können auf einen mehr als gelungenen Start des zweitägigen Subwood-Festivals zurückblicken. Die Stimmung blieb ausgelassen – getanzt und gefeiert wurde bis tief in die Nacht.