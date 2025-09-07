Veranstalter sind mit dem Verlauf des Musikereignisses total zufrieden. Warum es trotzdem offen ist, wie es weitergeht, erklären die Macher in Obererbach.

Nach 20 Jahren endet das Pell-Mell-Festival in seiner bisher bekannten Form. Das kündigten die Veranstalter an diesem Wochenende an. Im kommenden Jahr feiert das Festival sein 20-jähriges Bestehen. Im Anschluss wollen die Veranstalter, der Verein zur Jugendkulturförderung Obererbach, eine kreative Pause einlegen. Sie wollen neue Energien und Ideen sammeln.

Wie und wann es weitergehen wird, stehe noch nicht fest, sagen Tim Steinebach und Florian Meurer, Erster Vorsitzender. Aber es wird auf jeden Fall weitergehen, das steht fest.

i Rund 4500 Besucherinnen und Besucher verzeichneten die Veranstalter an diesem Wochenende. Mariam Nasiripour

Das Festival werde immer größer, was sehr schön sei, bedeute aber auch mehr Arbeit. Bei der Ankündigung der traurigen Nachricht seien auch einige Tränen geflossen. „Der Vorverkauf für nächstes Jahr ist sehr gut gestartet“, zeigte sich Steinebach zufrieden.

Zufrieden waren er und der Erste Vorsitzende Florian Meurer auch über die Besucherzahlen in diesem Jahr: Rund 4500 Besucherinnen und Besucher sowie 1350 Camper. „Das ist das dreifache der Einwohnerzahl von Obererbach“, machte Steinebach deutlich. Das Festival sei sehr friedlich verlaufen, ohne irgendwelche Zwischenfälle oder DRK-Einsätze.

i Diese Freunde sind bereits das dritte Mal beim Pell-Mell-Festival. Sie lieben die familiäre Atmosphäre und die gute Musik in Obererbach. Mariam Nasiripour

„Wir haben sowohl von den Besuchern als auch von den Bands nur positives Feedback bekommen“, ergänzte Meurer. Das Schulterklopfen gab es für das abwechslungsreiche Programm und die familiäre Atmosphäre. Das bestätigten auch die drei Freunde Alex, Fabio und „Bauer“. Sie waren aus Wiesbaden beziehungsweise Bensheim angereist und bereits langjährige Besucher des Festivals.

Das Pell-Mell-Festival sei nicht nur familiär, sondern habe auch Flair. Außerdem seien die Preise angemessener als bei den großen Festivals, wie Rock am Ring oder Rock am Park, die zu kommerziell seien. Sie haben auf dem Festivalgelände gecampt. „Campen gehört zu einem Festival-Besuch dazu“, sagten sie einstimmig.

i Diese Rangelei ist harmlos und dient lediglich des Spaßes. Laut Veranstalter verlief das Festival-Wochenende ohne Zwischenfälle und Vorkommnisse. Mariam Nasiripour

Ihre Meinung teilten die Freunde, die nur eine Wohnwagenlänge entfernt ihr Lager aufgeschlagen hatten. Sie kamen aus Aschaffenburg, von der Mosel und Wiesbaden. Auch sie schätzten die familiäre Atmosphäre in Obererbach und die gute Band-Auswahl. Sie seien bereits das dritte Jahr in Folge beim Pell-Mell-Festival. Die Veranstaltung sei gut organisiert und nicht zu vergleichen mit dem Chaos, der bei den großen Festivals herrsche.

Christian war sogar aus über 450 Kilometern aus Ostdeutschland angereist. „Bei den kleinen Festivals lernt man neue Bands kennen und kommt mit ihnen ins Gespräch“, erzählte er. Außerdem sei die Musik gut und die Preise angemessen.

i Die drei Freunde (von links) Uwe, Christian und Marc sind begeisterte Festival-Besucher. Christian hatte sogar eine Anreise von über 450 Kilometern. Er kam aus Ostdeutschland. Mariam Nasiripour

Beim Blick auf das Publikum merkte man, dass Musik kein Alter kennt. Junge Menschen stehen neben älteren Besucherinnen und Besuchern und feiern, genießen die Musik, die Atmosphäre und verbringen eine schöne Zeit – miteinander. Zu ihnen gehörte auch eine 70-Jährige, die das Festival mit ihrer Tochter besucht hatte. Ihr Schwiegersohn ist Bassist der Band Junkyard Queens. „Ich mag die Musik, aber ohne zu viel Geschrei. Ich höre alles, sogar Roland Kaiser“, erzählte sie und lachte.