Sommer genießen im Westerwald
Beste Pasta am Lago Krombachtalsperre
Hier breitet einer der Köche ein Nudelgericht zu.
Hier breitet einer der Köche ein Nudelgericht zu.
Mariam Nasiripour

Wer nach einer ausgiebigen Tour im Naturschutzgebiet der Krombachtalsperre auf der hessischen Seite eine schöne Einkehrmöglichkeit sucht, wird bei der Pizzeria Da Corrad al Lago fündig.

Lesezeit 1 Minute
Das Naturschutzgebiet die Krombachtalsperre ist immer einen Ausflug wert. Wer nach einer ausgiebigen Tour auf der hessischen Seite eine schöne Einkehrmöglichkeit sucht, wird bei der Pizzeria Da Corrad al Lago fündig. Hier bietet Inhaber Corrado Fiorita seinen Gästen original italienische Küche an.
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Westerwälder ZeitungGastronomie
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