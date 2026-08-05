Wer nach einer ausgiebigen Tour im Naturschutzgebiet der Krombachtalsperre auf der hessischen Seite eine schöne Einkehrmöglichkeit sucht, wird bei der Pizzeria Da Corrad al Lago fündig.
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Das Naturschutzgebiet die Krombachtalsperre ist immer einen Ausflug wert. Wer nach einer ausgiebigen Tour auf der hessischen Seite eine schöne Einkehrmöglichkeit sucht, wird bei der Pizzeria Da Corrad al Lago fündig. Hier bietet Inhaber Corrado Fiorita seinen Gästen original italienische Küche an.