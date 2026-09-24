Schottischer Klang in Kirche Besonderes Orgelkonzert in Gackenbach mit Gartshore Hans-Peter Metternich 24.09.2026, 18:53 Uhr

i Am Sonntag, 27. September, gibt der Organist und Musiker Fraser Gartshore um 17 Uhr ein Konzert an dem symphonischen Orgelensemble, der Nelson-Orgel im Querschiff und der Göckel-Orgel auf der Empore, in der Kirche St. Bartholomäus in Gackenbach. Hans-Peter Metternich

Der schottische Organist Fraser Gartshore bringt britischen Klangzauber in die Gackenbacher Kirche – ein Abend voller Hymnen, Filmmelodien und Improvisation. Das Hybrid-Konzert startet eine neue Orgelreihe und ist einem erkrankten Kollegen gewidmet.

Ein besonderes Orgelkonzert erwartet die Musikfreunde der Region: Am Sonntag, 27. September, gibt der Organist und Musiker Fraser Gartshore um 17 Uhr ein Konzert an dem symphonischen Orgelensemble, der Nelson-Orgel im Querschiff und der Göckel-Orgel auf der Empore, in der Kirche St.







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