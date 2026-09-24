Schottischer Klang in Kirche
Besonderes Orgelkonzert in Gackenbach mit Gartshore
Am Sonntag, 27. September, gibt der Organist und Musiker Fraser Gartshore um 17 Uhr ein Konzert an dem symphonischen Orgelensemb
Am Sonntag, 27. September, gibt der Organist und Musiker Fraser Gartshore um 17 Uhr ein Konzert an dem symphonischen Orgelensemble, der Nelson-Orgel im Querschiff und der Göckel-Orgel auf der Empore, in der Kirche St. Bartholomäus in Gackenbach.
Hans-Peter Metternich

Der schottische Organist Fraser Gartshore bringt britischen Klangzauber in die Gackenbacher Kirche – ein Abend voller Hymnen, Filmmelodien und Improvisation. Das Hybrid-Konzert startet eine neue Orgelreihe und ist einem erkrankten Kollegen gewidmet.

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Ein besonderes Orgelkonzert erwartet die Musikfreunde der Region: Am Sonntag, 27. September, gibt der Organist und Musiker Fraser Gartshore um 17 Uhr ein Konzert an dem symphonischen Orgelensemble, der Nelson-Orgel im Querschiff und der Göckel-Orgel auf der Empore, in der Kirche St.
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