Hochburgen und Niemandsland
Besondere Wahlergebnisse aus den Dörfern im Westerwald
Blick auf einen Bauzaun mit Wahlplakten in Staudt.
Blick auf einen Bauzaun mit Wahlplakten in Staudt.
Volker Horz

Fast 50 Prozent Zustimmung in Teilen der VG Wallmerod, weniger als 20 Prozent in Homberg und Stockhausen-Illfurth. In einigen Wäller Dörfern wichen die Wahlergebnisse der CDU deutlich vom Landestrend ab. Auch bei anderen Parteien gab es Ausreißer. 

Lesezeit 3 Minuten
Bei der Landtagswahl am Sonntag gab es in einigen Dörfern im Westerwaldkreis überraschende Ergebnisse, die stark vom Landestrend abwichen. So lagen die Ergebnisse der CDU, die als Wahlsieger hervorging, in Ausnahmefällen unter 20 oder bei fast 50 Prozent der Zweitstimmen.

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Westerwälder ZeitungPolitik (LaWa)

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