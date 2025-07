Bürgermeister Gerrit Müller unterstreicht in Gespräch in Postvertretern Forderung nach baldiger Wiedereröffnung einer Poststelle in Rennerod. Als Zwischenlösung ist eine Notfiliale angedacht. Die hätte dann aber sehr eingeschränkte Öffnungszeiten.

i Die fehlende Postfiliale in Rennerod ist weiter Thema. Bürgermeister Gerrit Müller fordert die baldige Wiedereröffnung einer Poststelle, zu deren Einrichtung und Unterhaltung die Deutsche Post AG auch auf Dauer verpflichtet ist. Julian Stratenschulte/dpa-Bildfunk. picture alliance/dpa

Wegen der im Mai dieses Jahres geschlossenen Postfiliale in Rennerod und der fehlenden erkennbaren Perspektive einer Wiedereröffnung hatte sich Bürgermeister Gerrit Müller an den Vorstand der Deutschen Post AG gewandt. Der Beschwerdebrief zeigte eine schnelle erste Wirkung, teilt er mit. Unmittelbar nach der Veröffentlichung haben Vertreter der Post, der Regionale Politikbeauftragte Peter Mayer und Vertriebsmanager Christian Krimker, Kontakt zum Bürgermeister aufgenommen. Daraufhin wurde kurzfristig ein Gespräch in der Verbandsgemeindeverwaltung geführt, an dem Austausch nahm auch die Stadt Rennerod teil.

Im Gespräch hätten die Vertreter der Post AG ihre bisherigen erfolglosen Bemühungen zur Neueinrichtung einer örtlichen Postfiliale erläutert, berichtet Müller und fügt an: „Parallel dazu und für den Fall, dass sich zunächst kein neuer Filialbetreiber finden sollte, trifft die Post Vorbereitungen für die Einrichtung einer sogenannten Notfiliale im Eigenbetrieb.“ Dies brauche aber einige Vorlaufzeit und habe den Nachteil, dass die Notfiliale nur sehr eingeschränkte Öffnungszeiten hätte.

Müller unterstreicht, dass die Verbandsgemeinde an der Forderung festhält, dass für die Einwohner und Betriebe baldmöglichst wieder eine vollumfängliche Postfiliale in der Stadt gebraucht wird. Zu deren Einrichtung und Unterhaltung sei die Deutsche Post AG auch auf Dauer verpflichtet. „Genau dafür werde ich mich bei den laufenden Gesprächen gegenüber der Post weiter mit Nachdruck einsetzen“, macht Müller klar. Er verband seine Kritik an der weiterhin fehlenden Postfiliale sowie der unzureichenden Kommunikation der Post mit möglichen Interessenten und der Verwaltung mit dem Angebot, dass die kommunale Seite bei der Suche nach einem neuen Betreiber so weit wie möglich unterstützen wird. Letztendlich falle es aber in die Verantwortung der Post, wen und wann sie jemand mit der Neueröffnung einer Postfiliale vertraglich verpflichtet.

Im gemeinsamen Austausch und auf die Hinweise der kommunalen Seiten hin sagten die Vertreter der Post zu, ihre Aktivitäten für die Neueinrichtung einer Postfiliale in Rennerod nunmehr auszuweiten und intensivieren zu wollen. Auf Anregung von Müller finden zudem in den nächsten Wochen weitere Gespräche mit potenziellen Interessenten für den Filialbetrieb statt, an denen auch die Verwaltung teilnimmt.

Angebot für die Einwohner

Aus Anlass der weiterhin fehlenden Postfiliale weist die Verbandsgemeindeverwaltung darauf hin, dass weiterhin ein Teil der Postdienstleistungen im Tabak & Presseshop G. Hämmerle, Hauptstaße 1c, in Rennerod (im Lidl-Markt) für die Bevölkerung möglich sind. Dort können weiterhin DHL-Pakete deutschlandweit verschickt und abgeben werden. Briefe (national) werden dort ebenfalls angenommen sowie auch Einschreiben (Einwurf). Briefmarken sind auch erhältlich. Das Angebot im Tabak & Presseshop G. Hämmerle besteht schon seit vielen Jahren. Es ist unabhängig vom Bestehen und der beabsichtigten Neueröffnung einer Postfiliale in Rennerod.