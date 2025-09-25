Baustelle in Montabaur Beschilderung an gesperrter Tiefgarageneinfahrt ergänzt 25.09.2025, 14:34 Uhr

i Die Einfahrt "Altstadt I" zur Montabaurer Tiefgarage Mitte ist gesperrt, bis der darunterliegende Stadtbachkanal abgestützt ist. Absperrung und Durchfahrtsverbot hat die Verwaltung wegen vieler Falschfahrer um den Hinweis "Zufahrt Tiefgarage gesperrt" ergänzt. Katrin Maue-Klaeser

Sperrbaken bis hinunter zur Schranke, ein Durchfahrt-verboten-Schild und nun zusätzlich der schriftliche Hinweis „Zufahrt Tiefgarage gesperrt“: Montabaur versucht alles, Autofahrer davon abzuhalten, falsch in die Ausfahrt des Parkhauses zu steuern.

Es gehört einiges Geschick dazu, rückwärts und bergauf die Kurve zwischen Bordstein und Baustellenabsperrung zu kriegen. Diese fahrerische Meisterleistung müssen derzeit immer wieder Autofahrer vollbringen, die trotz Warnbaken, Durchfahrtsverbot und Hinweisschildern in Montabaur die Tiefgarageneinfahrt „Altstadt I“ nehmen und dabei die Ausfahrtsspur benutzen.







