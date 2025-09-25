Sperrbaken bis hinunter zur Schranke, ein Durchfahrt-verboten-Schild und nun zusätzlich der schriftliche Hinweis „Zufahrt Tiefgarage gesperrt“: Montabaur versucht alles, Autofahrer davon abzuhalten, falsch in die Ausfahrt des Parkhauses zu steuern.
Lesezeit 1 Minute
Es gehört einiges Geschick dazu, rückwärts und bergauf die Kurve zwischen Bordstein und Baustellenabsperrung zu kriegen. Diese fahrerische Meisterleistung müssen derzeit immer wieder Autofahrer vollbringen, die trotz Warnbaken, Durchfahrtsverbot und Hinweisschildern in Montabaur die Tiefgarageneinfahrt „Altstadt I“ nehmen und dabei die Ausfahrtsspur benutzen.