Jugendliche entdecken Chancen
Berufsinformationsbörse in Hachenburg zieht Schüler an
Eindrücke von der Berufsinfobörse der VG Hachenburg.
Eindrücke von der Berufsinfobörse der VG Hachenburg.
Röder-Moldenhauer

Wie geht’s nach der Schule weiter? Auf der Berufsinformationsbörse in Hachenburg erkunden Jugendliche Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten, testen Angebote vor Ort und knüpfen Kontakte, die Perspektiven eröffnen.

Lesezeit 3 Minuten
Wie soll es nach der Schule weitergehen? Eine Ausbildung beginnen oder doch studieren? Diese Fragen beschäftigen Schulabgängerinnen und Schulabgänger. Über die verschiedenen beruflichen Möglichkeiten informierten 55 Aussteller auf der Berufsinformationsbörse (BiB) der Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg und stellten in der Rundsporthalle ihre Ausbildungs- und Studienangebote den zahlreichen Jugendlichen vor.
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