Jugendliche entdecken Chancen Berufsinformationsbörse in Hachenburg zieht Schüler an Mariam Nasiripour 09.09.2026, 17:00 Uhr

i Eindrücke von der Berufsinfobörse der VG Hachenburg. Röder-Moldenhauer

Wie geht’s nach der Schule weiter? Auf der Berufsinformationsbörse in Hachenburg erkunden Jugendliche Ausbildungs- und Studienmöglichkeiten, testen Angebote vor Ort und knüpfen Kontakte, die Perspektiven eröffnen.

Wie soll es nach der Schule weitergehen? Eine Ausbildung beginnen oder doch studieren? Diese Fragen beschäftigen Schulabgängerinnen und Schulabgänger. Über die verschiedenen beruflichen Möglichkeiten informierten 55 Aussteller auf der Berufsinformationsbörse (BiB) der Verbandsgemeinde (VG) Hachenburg und stellten in der Rundsporthalle ihre Ausbildungs- und Studienangebote den zahlreichen Jugendlichen vor.







Artikel teilen

Artikel teilen