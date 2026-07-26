Münz′ geben Restaurant ab „Bernhards“ sucht Nachfolger mit Erfahrung und Herzblut Katrin Maue-Klaeser 26.07.2026, 14:00 Uhr

i Karoline und Bernhard Münz haben das „Bernhards“ vor elf Jahren gegründet. Zum Jahresende suchen sie für das Restaurant Nachfolger mit „viel Liebe und Aufmerksamkeit“. Kai Müller

Für das „Bernhards“ am Alten Galgen suchen die Gründer einen Nachfolger. Gastronomische Erfahrung und Herzblut sollten Bewerber mitbringen. Dutzende aus ganz Deutschland haben schon Interesse bekundet.

„Das Restaurant braucht viel Aufmerksamkeit und Liebe.“ Bernhard Münz und seine Frau Karoline suchen zum Jahreswechsel 2026/27 Nachfolger für das „Bernhards“. Das Restaurant befindet sich auf dem Firmengelände der Münz Teamkleidung im Montabaurer Industriegebiet Alter Galgen und bietet dort in gewerblichem Umfeld gehobene Küche – in elegantem Ambiente und mit grandiosem Ausblick auf das Schloss Montabaur durch die Panoramafenster und von Tischen ...







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