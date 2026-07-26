Für das „Bernhards“ am Alten Galgen suchen die Gründer einen Nachfolger. Gastronomische Erfahrung und Herzblut sollten Bewerber mitbringen. Dutzende aus ganz Deutschland haben schon Interesse bekundet.
Lesezeit 2 Minuten
„Das Restaurant braucht viel Aufmerksamkeit und Liebe.“ Bernhard Münz und seine Frau Karoline suchen zum Jahreswechsel 2026/27 Nachfolger für das „Bernhards“. Das Restaurant befindet sich auf dem Firmengelände der Münz Teamkleidung im Montabaurer Industriegebiet Alter Galgen und bietet dort in gewerblichem Umfeld gehobene Küche – in elegantem Ambiente und mit grandiosem Ausblick auf das Schloss Montabaur durch die Panoramafenster und von Tischen ...