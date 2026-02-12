Caaner hatte Blutkrebs
Bernhard Wagner ist im Kreis der Familie gestorben
Gudrun (links) und Sarah Wagner mit Hund Lennie und den Katzen Coco und Nala im November beim Besuch unserer Redakteurin. Da hofften sie, dass eine Stammzellenspende Bernhard Wagner retten würde. Am Dienstag ist der beliebte Caaner nun im Kreise seiner Familie gestorben.
Camilla Härtewig

Bernhard Wagner ist nach eisernem Kampf gegen den Blutkrebs im Kreis seiner Familie gestorben. Eine groß angelegte Stammzellenspendeaktion hatte ihm noch Hoffnung geschenkt. Nun bleibt die Erinnerung an einen engagierten und warmherzigen Menschen.

Eine Region trauert: Bernhard Wagner aus Caan ist tot. Am Dienstag ist der beliebte Caaner nach eisernem Kampf gegen den Blutkrebs gestorben. Das berichtet seine Tochter Sarah Wagner unserer Zeitung.Er konnte Weihnachten noch im Kreise der Familie verbringen.

