Bernd Jung übt scharfe Kritik an der Bundes-SPD und sieht sie mitverantwortlich für das Wahldebakel in Rheinland-Pfalz. Viele Anliegen der Bürger seien verfehlt worden. Zudem bedauert er, dass Hendrik Hering kein Direktmandat erringen konnte.
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Bernd Jung ist nicht nur ein Sainscheider Firmenchef, sondern auch langjährig engagierter Sozialdemokrat im Westerburger Land. Zum Wahldebakel seiner Partei findet er deutliche Worte.„Nach 35 Jahren Regierungsverantwortung ist die Wahlniederlage der SPD ein deutliches Signal.