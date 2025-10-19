Westerwälder Literaturtage Bernd Gieseking amüsiert und rührt Nistertaler Publikum Julia Hilgeroth-Buchner 19.10.2025, 09:35 Uhr

i Bernd Gieseking riss sein Publikum bei den Westerwälder Literaturtagen vom ersten Moment an mit. Röder-Moldenhauer

Wenn die Eltern Hilfe brauchen: Kabarettist und Autor Bernd Gieseking schlug zum Abschluss der Westerwälder Literaturtage auch leise Töne an. Mit dem Einblick in die Gemütswelt der Ostwestfaen sorgte er in Nistertal aber auch für großes Amüsement.

Als Bernd Gieseking die Nachricht erhält, dass sich sein betagter Vater bei einem Sturz mehrere Rippen gebrochen hat, da beschleicht ihn eine leise Ahnung. Könnte es sein, dass die unumstößliche Fassade der Selbstständigkeit, die seine Eltern seit Menschengedenken umgibt, zu bröckeln beginnt?







