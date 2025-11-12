Auto stand weitab der Fahrbahn Bergung von Unfallfahrzeug an B255 schwierig 12.11.2025, 17:40 Uhr

Viele Autofahrer bemerkten am Mittwoch einen Unfallwagen auf einer Wiese an der B255 bei Obersayn. Die Westerburger Polizei erläutert auf Anfrage unserer Zeitung die Hintergründe.

Ein Unfallwagen, der auf einer Wiese an der B255 bei Rothenbach-Obersayn stand, erregte am Mittwoch die Aufmerksamkeit vieler Autofahrer. Das Auto befand sich dort bereits seit Dienstagabend, konnte aber zunächst nicht abgeschleppt werden, da es schwierig zu erreichen war, erklärt die Westerburger Polizei auf Anfrage unserer Zeitung.







