Auto stand weitab der Fahrbahn
Bergung von Unfallfahrzeug an B255 schwierig
Symbolfoto
Daniel Karmann/dpa. dpa

Viele Autofahrer bemerkten am Mittwoch einen Unfallwagen auf einer Wiese an der B255 bei Obersayn. Die Westerburger Polizei erläutert auf Anfrage unserer Zeitung die Hintergründe.

Lesezeit 1 Minute
Ein Unfallwagen, der auf einer Wiese an der B255 bei Rothenbach-Obersayn stand, erregte am Mittwoch die Aufmerksamkeit vieler Autofahrer. Das Auto befand sich dort bereits seit Dienstagabend, konnte aber zunächst nicht abgeschleppt werden, da es schwierig zu erreichen war, erklärt die Westerburger Polizei auf Anfrage unserer Zeitung.

