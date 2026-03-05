Im Kulturkeller begeisterte die „Bennys Lounge“ House Band mit swingenden Jazzstandards der US-Jazz-Ära. Das Quartett um Saxofonist Benjamin Steil machte den Kulturkeller Montabaur zum Jazzkeller. Virtuose Soli und Arrangements ernteten Applaus.
Seit Januar dieses Jahres hat die Kultur im Keller an der alten Stadtmauer von Montabaur bekanntlich wieder volle Fahrt aufgenommen. Und dieser rollende Kulturzug war seit Anfang der jüngsten Veranstaltungssequenz an den „krummenden Dienstagen“, an Dienstagen mit einem ungeraden Datum, bisher immer voll besetzt.