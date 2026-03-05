Jazz in Montabaur „Bennys Lounge“ House Band begeistert im Kulturkeller Hans-Peter Metternich 05.03.2026, 06:00 Uhr

i Am Dienstag gastierte im Kulturkeller an der alten Stadtmauer von Montabaur die „Bennys Lounge“ House Band mit swingenden Jazzstandards und Jazz-Originals der guten alten amerikanischen Jazz-Ära. Gemeinsam mit Jerry Lu am Piano, David Andres am Kontrabass und dem Schlagzeuger Thomas Sauerborn verwandelte das Quartett mit dem Saxophonisten und Bandleader Benjamin Steil den Kulturkeller in einen swingenden Jazzkeller. Hans-Peter Metternich

Seit Januar dieses Jahres hat die Kultur im Keller an der alten Stadtmauer von Montabaur bekanntlich wieder volle Fahrt aufgenommen. Und dieser rollende Kulturzug war seit Anfang der jüngsten Veranstaltungssequenz an den „krummenden Dienstagen“, an Dienstagen mit einem ungeraden Datum, bisher immer voll besetzt.







