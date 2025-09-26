Teil 6: Jörg Denzin gibt Tipps Belohnung löst beim Hund Glücksgefühle aus 26.09.2025, 18:00 Uhr

i Auch das kann eine Belohnung sein - das gemeinsame Spiel im Wasser. Shania Denzin

Motivation ist der Schlüssel in der Hundeerziehung. Hundeerzieher Jörg Denzin erklärt, wie Fremdmotivation funktioniert, warum Belohnung mehr ist als nur Leckerlis und wie Hundehalter ihre Vierbeiner wirklich wirksam motivieren können.

In Teil 6 unserer Serie geht es um das Thema Fremdmotivation. Sie richtet sich nicht nach den Vorstellungen des Menschen, sondern nach den Bedürfnissen des Hundes. Nur dann funktioniert sie. Fremdmotivation ist in erster Linie Belohnung.Doch was ist Belohnung?







