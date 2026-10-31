WAB beauftragt Fremdfirmen
Bellersheim-Übernahme betrifft auch den Westerwaldkreis
Mittelfristig sollen die übernommenen Bellersheim-Gesellschaften auch namentlich in die Remondis-Gruppe eingegliedert werden.
Mittelfristig sollen die übernommenen Bellersheim-Gesellschaften auch namentlich in die Remondis-Gruppe eingegliedert werden.
Wolf von Dewitz. picture alliance/dpa

Aus Bellersheim Abfallwirtschaft ist Remondis geworden. Die Übernahme des Geschäftsbereichs durch den Entsorgungs- und Recyclingriesen kann auch Auswirkungen auf Verträge haben, die der Westerwaldkreis mit dem Unternehmen in Boden geschlossen hat.

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Die vom Kartellamt genehmigte Übernahme des Geschäftsbereichs Abfallwirtschaft der Bellersheim-Unternehmensgruppe durch Remondis Südwest (unsere Zeitung berichtete) geht auch am Westerwaldkreis nicht spurlos vorbei. Über seinen Eigenbetrieb WAB (Westerwaldkreis-Abfallwirtschaftsbetrieb) hat der Kreis bislang Geschäftsbeziehungen zu Bellersheim unterhalten – ebenso gibt es in einer anderen Sparte eine Vereinbarung mit Remondis.
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