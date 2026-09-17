Spezialitäten aus Fernost Beliebtes Asia-Restaurant Tay Do in Montabaur geöffnet Hans-Peter Metternich 17.09.2026, 20:30 Uhr

i Für die Freunde der asiatischen Küche ist das Vietnam-China-Thai-Restaurant Tay Do in Montabaur in der Kirchstraße 44 von Tuan Anh Nguyen und seiner Frau Dieu Nga eine erste Adresse. Hans-Peter Metternich

Tay Do in Montabaur ist nach kurzer Pause wieder geöffnet. Frische Spezialitäten aus Vietnam, China und Thailand locken ins Restaurant – auf Wunsch auch per Lieferservice. Aber warum war der Betrieb geschlossen?

Für Freunde der asiatischen Küche ist das Vietnam-China-Thai-Restaurant Tay Do in Montabaur in der Kirchstraße 44 eine erste Adresse. Und das schon seit zwölf Jahren. Davor hatten Inhaber Tuan Anh Nguyen und seine Frau Dieu Nga in einem Imbiss asiatische Leckerbissen angeboten.







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