Tay Do in Montabaur ist nach kurzer Pause wieder geöffnet. Frische Spezialitäten aus Vietnam, China und Thailand locken ins Restaurant – auf Wunsch auch per Lieferservice. Aber warum war der Betrieb geschlossen?
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Für Freunde der asiatischen Küche ist das Vietnam-China-Thai-Restaurant Tay Do in Montabaur in der Kirchstraße 44 eine erste Adresse. Und das schon seit zwölf Jahren. Davor hatten Inhaber Tuan Anh Nguyen und seine Frau Dieu Nga in einem Imbiss asiatische Leckerbissen angeboten.