Plan des Sportvereins
Bekommt Oberelbert auch einen Padel-Court?
Der Vorsitzende des Sportvereins, Werner Schönberg (rechts), und Ortsbürgermeister Sebastian Stendebach zeigen das Grundstück in
Der Vorsitzende des Sportvereins, Werner Schönberg (rechts), und Ortsbürgermeister Sebastian Stendebach zeigen das Grundstück in Oberelbert, auf dem ein Padel-Court entstehen soll.
Thorsten Ferdinand

Mit Alexander Zverev hat gerade ein Deutscher die French Open gewonnen. Dennoch ist Tennis als Breitensportart längst nicht mehr so beliebt wie in den 1980er- und 1990er-Jahren. Der Sportverein Oberelbert zieht daraus nun Konsequenzen.

Lesezeit 2 Minuten
Der Sportverein Oberelbert plant gemeinsam mit der Ortsgemeinde den Bau eines Padel-Courts auf dem Freizeitgelände des 1200-Seelen-Orts. Das berichten der Vereinsvorsitzende Werner Schönberg und Ortsbürgermeister Sebastian Stendebach im Gespräch mit unserer Zeitung.

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