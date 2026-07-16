Antrag der SPD Hachenburg Bekommt Friedhof in Altstadt ein muslimisches Grabfeld? Nadja Hoffmann-Heidrich 16.07.2026, 10:00 Uhr

i Die SPD-Fraktion im Hachenburger Stadtrat hat mit einem Antrag eine Debatte darüber angestoßen, ob auf dem Friedhof im Stadtteil Altstadt ein muslimisches Bestattungsfeld angelegt werden soll. Der Ältestenrat hat beschlossen, dass dieses Thema zunächst im Ortsbeirat und danach im Stadtrat besprochen wird. Röder-Moldenhauer

Bislang haben Muslime in der Verbandsgemeinde Hachenburg keine Möglichkeit, gemäß den Grundsätzen ihrer Religion beigesetzt zu werden. Die SPD im Stadtrat hat das Thema jetzt mit einem Antrag in die politische Debatte eingebracht.

Die SPD-Fraktion im Hachenburger Stadtrat hat mit einem Antrag eine Debatte zur künftigen möglichen Beisetzung von Muslimen auf dem Friedhof im Stadtteil Altstadt angestoßen. Die Sozialdemokraten um ihren Fraktionsvorsitzenden Clint Sikorski sprechen sich dafür aus, zu diesem Zweck ein spezielles Grabfeld auszuweisen, auf dem Beerdigungen nach islamischer Tradition erlaubt sind.







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