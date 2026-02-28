Eigentlich ist das Industriegebiet rund um den Werner-von-Siemens-Ring in Bad Marienberg für produzierendes Gewerbe vorgesehen. Doch schon bald könnte es möglich sein, dort auch Indoorsport zu betreiben.
Die Sportart Padel liegt im Trend: Auch im Westerwald findet dieses vom Tennis abgeleitete Spiel immer mehr Anhänger. Nun plant ein Investor eine entsprechende Halle im Industriegebiet im Werner-von-Siemens-Ring in Bad Marienberg. Das Thema stand jetzt in der jüngsten Stadtratssitzung auf der Tagesordnung.