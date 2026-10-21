Verband hilft im Westerwald
Beim Weißen Ring finden Kriminalitätsopfer Gehör
Das aktuelle Team des Weißen Rings im Westerwaldkreis (von links): Sonja Stahl, Birgit Fassbach, Jonas Wetter, Christoph Semmelr
Das aktuelle Team des Weißen Rings im Westerwaldkreis (von links): Sonja Stahl, Birgit Fassbach, Jonas Wetter, Christoph Semmelrogge, Hartmut Simon, Gert Zimmermann, Celine Saitta und Jürgen Nink. Es fehlen Dirk Schindowski, Elena Dessauer und Olaf Schmidt.
Elmar Hering

Wer Opfer einer Straftat geworden ist, der steht oft vor vielen Fragezeichen. Wie gut, dass es dann menschliche Hilfe gibt. Etwa vom Weißen Ring, der heuer sein 50-jähriges Bestehen feiert. Das Team der Westerwälder Berater gibt Einblicke. 

Lesezeit 3 Minuten
Zuhören, Betroffene begleiten und ihnen in einer schwierigen Situation zur Seite stehen: Dieser Aufgabe stellt sich die Opferschutzorganisation Weißer Ring. Auch im Westerwaldkreis. Das Team der Ehrenamtler würde sich sehr über Verstärkung freuen, vor allem von jungen Frauen.
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