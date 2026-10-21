Wer Opfer einer Straftat geworden ist, der steht oft vor vielen Fragezeichen. Wie gut, dass es dann menschliche Hilfe gibt. Etwa vom Weißen Ring, der heuer sein 50-jähriges Bestehen feiert. Das Team der Westerwälder Berater gibt Einblicke.
Lesezeit 3 Minuten
Zuhören, Betroffene begleiten und ihnen in einer schwierigen Situation zur Seite stehen: Dieser Aufgabe stellt sich die Opferschutzorganisation Weißer Ring. Auch im Westerwaldkreis. Das Team der Ehrenamtler würde sich sehr über Verstärkung freuen, vor allem von jungen Frauen.