An Christi Himmelfahrt, 14. Mai, ist es zum zehnten Mal so weit: Beim Wandern zeigt sich Deutschland wieder in all seinen Facetten. Bundesweit laden Vereine, Initiativen und Ehrenamtliche zu rund 400 Veranstaltungen ein.
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In unserer Region will der Westerwald-Verein (WWV) den Aktionstag „Tag des Wanderns“ am Donnerstag, 14. Mai, zu einem sichtbaren Ausdruck von Bewegung, Gemeinschaft und Engagement machen. Gleich mehrere Zweigvereine laden dazu ein, die Natur zu entdecken und gleichzeitig aktiv etwas für das eigene Wohlbefinden zu tun.