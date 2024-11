Start ist Westerwald-Brauerei Beim RZ-Winterwandertag rund um Hachenburg wandern 28.11.2024, 17:00 Uhr

i Am ersten Sonntag im neuen Jahr steht wieder der beliebte RZ-Winderwandertag im Kalender. Start und Ziel sind an der Westerwald-Brauerei in Hachenburg. Touristinformation Hachenburger

Auch am ersten Sonntag des neuen Jahres bietet unsere Zeitung wieder den beliebten RZ-Winterwandertag an. Dieses Mal nicht nur mit mehreren Rundtouren, sondern auch einer Familien-Erlebniswanderung und einem neuen Start- und Zielpunkt.

Traditionell fand der Winterwandertag unserer Zeitung (RZ) seit Jahren anfangs „zwischen den Jahren“ und danach immer am ersten Sonntag des neuen Jahres statt. Auch am Sonntag, 5. Januar 2025, bieten wir wieder gemeinsam mit unseren Partnern die beliebte Freizeitveranstaltung kostenlos an.

