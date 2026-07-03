Westerwälder Wochenkolumne
Beim Ordensjubiläum tief in Vergangenheit eingetaucht
Markus Müller blickt auf die Woche im Westerwald zurück.
Markus Müller blickt auf die Woche im Westerwald zurück.
Kevin Ruehle

Wir blicken ab sofort wieder jedes Wochenende auf die Woche im Westerwald zurück. Die erste Wochenkolumne steht aber sogar unter dem Thema eines Rückblicks, der etwas weiter zurückreicht. Lassen Sie sich überraschen!

Lesezeit 3 Minuten
„Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne.“ Dieser Vers aus „Stufen“, einem der bekanntesten Gedichte des Schriftstellers Hermann Hesse, ist in die Alltagssprache eingegangen. Manche Leser werden sich sicher jetzt fragen, warum der Markus Müller – der sich zudem nicht gerade zu den großen Zitierern zählt – jetzt am Ende seiner mehr als 30-jährigen hauptamtlichen Tätigkeit bei der Westerwälder Zeitung dieses bekannte Hesse-Zitat gewählt hat?

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