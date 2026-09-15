Feuerwehr Wallmerod ist 125 Beim Jubiläum die Menschen hinter der Einheit gefeiert Markus Müller 15.09.2026, 17:00 Uhr

i Landrat Klaus Lütkefedder (links) übergab die Ehrenurkunde zum 125. Geburtstag an Jörg Wörsdörfer vom Förderverein (Mitte) und Wehrführer Marco Schaaf. Markus Müller

Die Freiwillige Feuerwehr Wallmerod feierte ihr 125‑jähriges Bestehen – drei Tage voller Ehrungen, Musik und Gemeinschaft. Ein Dank galt allen Einsatzkräften und deren Familien, die seit Generationen für Sicherheit sorgen.

Drei Tage lang haben viele engagierte Frauen und Männer den 125. Geburtstag ihrer Freiwilligen Feuerwehr Wallmerod gefeiert. Welch hohen Stellenwert die Einheit im Dorf hat, wurde beim Kommers in der Sport- und Kulturhalle deutlich, an dem neben den Wallmeroder Bürgern auch viele Gäste aus der großen Blaulichtfamilie des Westerwaldes teilnahmen.







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