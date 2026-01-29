Beratungen in Bad Marienberg
Beim Haushalt 2026 kommt die VG mit blauem Auge davon
Der neue Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Marienberg, Marvin Kraus (Bildmitte), stellte erstmals einen Haushaltsplan der Kommune vor.
Röder-Moldenhauer

Beim Haushalt 2026 kommt die Verbandsgemeinde Bad Marienberg vermutlich noch einmal mit einem blauen Auge davon. Doch der Blick richtet sich im Rat bereits weiter nach vorne: Die finanziellen Spielräume werden enger.

Als Marvin Kraus in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Bad Marienberg den Tagesordnungspunkt 13 eröffnete, sprach er von einem besonderen Tag: Immerhin leitete der neue Bürgermeister erstmals eine Haushaltsdebatte der Kommune. Die Vorbereitung des Zahlenwerks fiel allerdings noch in die Zuständigkeit seines Amtsvorgängers Andreas Heidrich, der zum Jahreswechsel den Ruhestand angetreten hat.

