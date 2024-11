Golden Voices Beim Gospelkonzert hielt es niemanden auf den Sitzen Hans-Peter Metternich 15.11.2024, 17:44 Uhr

i Temperamentvoll, mitreißend, inspirierend. So sang sich der Chor „The Golden Voices of Gospel“ am Donnerstagabend in der Stadthalle von Ransbach-Baumbach in die Herzen der Freunde dieser Musikgattung. Hans-Peter Metternich

Religiöses Liedgut muss nicht immer andächtig klingen. Es darf auch mit Leidenschaft vorgetragen werden. Das machte das Konzert der „Golden Voices of Gospel“ in Ransbach-Baumbach deutlich.

Temperamentvoll, mitreißend, inspirierend – so sang sich der Chor „The Golden Voices of Gospel“ am Donnerstagabend in der Stadthalle Ransbach-Baumbach in die Herzen der Freunde dieser Musikrichtung, in der sich vor allem die afroamerikanische Kirchenmusik widerspiegelt.

