Eine Bürgerbewegung möchte erreichen, dass die Ortsgemeinde Alpenrod das Gasthaus Walli’s/Am Kirchplatz kauft. Doch der Gemeinderat ist mehrheitlich dagegen – die drei Beigeordneten begründen jetzt warum.
In einer gemeinsamen Stellungnahme begründen die drei Beigeordneten der Ortsgemeinde Alpenrod, warum sie den Kauf des Gasthauses Walli’s/Am Kirchplatz durch die Kommune ablehnen. Darin betonen sie zudem, dass die Initiatoren des angestrebten Bürgerbegehrens – die Vorsitzenden des MGV Alpenrod, des Maifeuervereins und der Kirmesgesellschaft (Gereon Brenk, Thorsten Leicher und Joshua Roth) – lediglich ihre persönliche Meinung vertreten würden.