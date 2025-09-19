Diskussion in Alpenrod Beigeordnete begründen ihr Nein zum Kauf der Gaststätte 19.09.2025, 06:00 Uhr

i Das Gasthaus "Walli's"/Am Kirchplatz mit Saal und Hotelzimmern in Alpenrod soll verkauft werden. Eine Bürgerbewegung fordert jetzt, dass die Ortsgemeinde das Objekt übernimmt und somit das Gebäude als soziales Zentrum für die Dorfgemeinschaft sichert. Röder-Moldenhauer

Eine Bürgerbewegung möchte erreichen, dass die Ortsgemeinde Alpenrod das Gasthaus Walli’s/Am Kirchplatz kauft. Doch der Gemeinderat ist mehrheitlich dagegen – die drei Beigeordneten begründen jetzt warum.

In einer gemeinsamen Stellungnahme begründen die drei Beigeordneten der Ortsgemeinde Alpenrod, warum sie den Kauf des Gasthauses Walli’s/Am Kirchplatz durch die Kommune ablehnen. Darin betonen sie zudem, dass die Initiatoren des angestrebten Bürgerbegehrens – die Vorsitzenden des MGV Alpenrod, des Maifeuervereins und der Kirmesgesellschaft (Gereon Brenk, Thorsten Leicher und Joshua Roth) – lediglich ihre persönliche Meinung vertreten würden.







