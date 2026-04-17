Der Fall Hans Werner, ein von seiner Mutter verstoßenes Lamm, hat unsere Leser bewegt. Der kleine Widder wird derzeit in Marienrachdorf im Hause der Familie Raymann aufgezogen. Zuchtleiter Heinrich Schulte erklärt, wie Schafe ticken.
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Ein Lamm auf dem Sofa, das beim Heimkommen vor der Haustür ungeduldig wartet und seine menschliche „Mama“ freudig begrüßt – das klingt eher nach Haustier als nach Nutztier. Doch genau so beginnt die ungewöhnliche Geschichte von Hans Werner aus Marienrachdorf.