Schafsexperte zu Hans Werner Bei Zwillingsgeburten kann ein Lamm verstoßen werden Camilla Härtewig 17.04.2026, 07:00 Uhr

i Idylle pur: Ein Schwarzkopfschaf steht mit zwei Lämmern auf einer Wiese nahe der dänischen Grenze. So gut hatte es Lamm Hans Werner nicht. Er wurde von seiner Mutter verstoßen und wird seitdem im Haushalt der Familie Raymann aufgezogen. Bald aber soll er in die Herde integriert werden. Axel Heimken. picture alliance/dpa

Der Fall Hans Werner, ein von seiner Mutter verstoßenes Lamm, hat unsere Leser bewegt. Der kleine Widder wird derzeit in Marienrachdorf im Hause der Familie Raymann aufgezogen. Zuchtleiter Heinrich Schulte erklärt, wie Schafe ticken.

Ein Lamm auf dem Sofa, das beim Heimkommen vor der Haustür ungeduldig wartet und seine menschliche „Mama“ freudig begrüßt – das klingt eher nach Haustier als nach Nutztier. Doch genau so beginnt die ungewöhnliche Geschichte von Hans Werner aus Marienrachdorf.







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