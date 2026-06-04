Vorfahrt missachtet Bei Unfall nahe Ötzingen landet Fahrzeug auf dem Dach Markus Kratzer 04.06.2026, 11:30 Uhr

i Zum Glück hat dieser Crash auf der Landesstraße 267 bei Ötzingen keine noch schlimmeren Folgen gehabt. Zwei Personen wurden leicht verletzt. Thorsten Ferdinand

Ein Auto landet auf dem Dach. Es hat mächtig gekracht am Mittwochnachmittag auf der Landesstraße 267 in der Nähe von Ötzingen. Wir haben bei der Polizei in Montabaur nachgefragt.

Dieser Unfall hätte noch weitaus schlimmere Folgen haben können: Bei einer Kollision nahe Ötzingen sind am Mittwochnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden. Eine von ihnen wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Was ist geschehen? Auf Nachfrage unserer Zeitung teilt die Polizei Montabaur mit, dass gegen 15 Uhr ein 80-jähriger Autofahrer, der aus Richtung Sainerholz in Richtung Leuterod unterwegs war, im Kreuzungsbereich der ...







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