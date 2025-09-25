Schiri zu Gast in Keramikstadt Bei Steuler geht es um die richtigen Entscheidungen 25.09.2025, 12:00 Uhr

i Beim Naspa-Impulszirkel bei der Steuler-Gruppe in Höhr-Grenzhausen gab es auch Betriebsführungen, die einen exklusiven Einblick in den riesigen Firmenkomplex gaben. Dabei fanden die gewaltigen Brennöfen besonderes Interesse. Markus Müller

Die Naspa schafft es mit ihrem Impulszirkel, einzelne Unternehmen für einen Nachmittag in den Blick zu nehmen. Diesmal war mit Steuler eine der größten Firmen im Westerwald das Ziel. Ein Bundesliga-Schiedsrichter trat auf und es gab einen Abschied.

Schon von den umgebenden Straßen aus von außen betrachtet, sind die Steuler Industriewerke in Höhr-Grenzhausen eine imposante Erscheinung. Doch wie gewaltig sie tatsächlich sind und welche gigantischen Öfen dort im Einsatz sind, wird erst bei einem Rundgang deutlich.







