Premiere steht kurz bevor Bei Roßbacher Theatergruppe schlägt das Schicksal zu 02.10.2025, 07:00 Uhr

i Die Roßbacher Theatergruppe "Die Zijeiner" verspricht, dass es auch in ihrem neuen Stück turbulent zugeht. Röder-Moldenhauer

Die Roßbacher Theatergruppe „Die Zijeiner“ hat sich dem humorvollen Genre verschrieben. Am 25. Oktober feiert ihre neue Komödie Premiere. Vorab gewährt das Ensemble einen Blick auf die Vorbereitungen.

„Wahllos schlägt das Schicksal zu“ heißt die neue Komödie von Autor Erich Koch, die die Roßbacher Theatergruppe „Die Zijeiner“ in diesem Herbst zur Aufführung bringt. Derzeit laufen die Proben für das Stück, die im Juni begonnen haben, auf Hochtouren.







Artikel teilen

Artikel teilen