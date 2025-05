Die diesjährige Obererbacher Kirmes, die vom 28. Mai bis zum 2. Juni gefeiert wird, hält etwas Besonderes für die Besucherinnen und Besucher bereit: Chorleiter Dominik Pörtner veranstaltet zum ersten Mal eine Chor Competition.

Die Idee dazu kam ihm, weil er bereits viele neue und moderne Projekte mit seinen eigenen Chören durchgeführt habe, die viel Zuspruch bekommen hätten, berichtet er. Ungewöhnlich ist, dass die Chor Competition im Rahmen der Kirmes stattfindet. „In diesem Jahr gibt es keine Kirmesgesellschaft in Obererbach. Daher mussten die Jugendkulturförderung Obererbach und der Sportverein Obererbach ein alternatives Kirmesprogramm auf die Beine stellen“, schildert Pörtner. Das sei sehr aufwendig gewesen, weil auch kein Schausteller zugesagt habe. So mussten die beiden Vereine mit Unterstützung aus dem Ort eine Hüpfburg, einen Speiseeiswagen, einen Zauberer, eine Tombola und eine Ballonshow organisieren. „Die Chor Competiton ist ein Bestandteil des Rahmenprogramms des Kirmeswochenendes“, führt der Chorleiter weiter aus.

Publikum ist zugleich die Jury

20 Chöre habe er angefragt. „Dadurch, dass die Planung erst Ende Januar 2025 startete, waren leider schon einige Chöre verplant, haben aber für mögliche weitere Ausgaben ihr Interesse bekundet“, betont Pörtner. Sieben Chöre haben letztendlich zugesagt und werden am Wettbewerb teilnehmen.

Das Besondere bei diesem Wettbewerb ist, dass das Publikum gleichzeitig die Jury ist. Die Platzierung wird durch den Applausometer festgelegt. Ein Ansporn für die Chöre, publikumswirksame Lieder vorzutragen. „Wir können uns daher auf ein sehr vielfältiges Programm von ABBA über Ed Sheeran bis hin zu den Ärzten freuen“, sagt Dominik Pörtner. Jeder Chor hat rund 15 Minuten Zeit und kann somit drei bis vier Lieder vortragen.

Das Kirmesprogramm

Das Kirmeswochenende startet am Mittwoch, 28. Mai, mit einer Bierprobe um 19 Uhr. Am Samstag, 31. Mai, wird der Kirmesbaum um 18 Uhr aufgestellt und es gibt 50 Liter Freibier. Ab 20 Uhr dürfen sich die Kirmesbesucherinnen und Kirmesbesucher auf die Aftershow-Stell-Party freuen. Am Sonntag geht es um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst los. Im Anschluss findet ab 10 Uhr die Chor Competition in der Erbachhalle statt. Die Ehrung der drei Preisträger ist für 13:45 Uhr angesetzt. Außerdem gibt es den Umzug der Generationen, Kaffee und Kuchen, eine Zaubershow mit dem Zauberer Massimo, Ballonkunst sowie Kinderschminken.

Der Montag startet um 13 Uhr mit einem Frühschoppen im Festpavillon. Ab 15 Uhr gibt es Tanz und Musik mit dem Partyduo „Melanie und Manfred feat. Euer Musikant“. Um 17 Uhr findet eine Tombola der Rumänienhilfe Obererbach statt, vor dem Einzug der Alt-Kirmesburschen mit anschließendem Ausklang in der Erbachhalle.

Und das sind die teilnehmenden Chöre

MGV Liederkranz 1904 Obererbach; Katholische Kirchenchor Cäcilia Hundsangen; Gemischter Chor Concordia Thalheim 1901; Sängervereinigung Harmonie Liederkranz Eschelbach; Chorgemeinschaft Cäcilia – St. Katharina Niedererbach; MGV Eintracht Frickhofen 1885 und Cannibale Vocale.