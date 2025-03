Musik für jeden Geschmack wurde bei der 20. Auflage des Festivals Monkey Jump in Hachenburg geboten. Mit dabei waren durchaus auch ungewöhnliche Künstler an ungewöhnlichen Orten.

Einen Abend und eine Nacht lang lag wahrlich Musik über ganz Hachenburg – Musik der verschiedensten Genres, in neun verschiedenen Locations und von ganz unterschiedlichen Künstlern dargeboten. Es war wieder Zeit für Monkey Jump, und das Publikum machte rege Gebrauch von diesem kostenlosen Angebot.

In den Straßen und auf den Plätzen wimmelte es von Menschen, die es einzeln, paarweise oder in Gruppen von einem „Konzertsaal“ zum Nächsten zog. Denn genau das macht den Reiz von Monkey Jump aus: Bei einer einzigen Veranstaltung gibt es eine große Bandbreite musikalischen Schaffens zu erleben. Und man kann ständig wechseln, wenn man möchte – oder auch bei seiner Lieblingsmusik verbleiben.

Jugendliche zeigten ihr musikalisches Repertoire

Den Auftakt gestalteten die jüngsten und für diesen Anlass sicherlich ungewöhnlichsten Musiker an einer Örtlichkeit, mit der man bei einer oftmals als Kneipenfestival beschriebenen Veranstaltung nicht unbedingt gerechnet hätte: Der Hachenburger Jugendchor Giovani Cantori unter der Leitung von Veronika Zilles stellte in der katholischen Pfarrkirche am Alten Markt sein Können unter Beweis. Mit einem weltlichen Repertoire, das von dem bekannten Hit „Alles nur geklaut“ der A-capella-Formation Die Prinzen und dem japanischen Kanon „Hotaru koi“, über Musik aus dem französischen Film „Die Kinder des Monsieur Mathieu“ bis hin zum Gute-Laune-Song „Hakuna matata“ aus dem Kinoerfolg „König der Löwen“ und dem mitreißenden Gospel „I will follow him“ aus „Sister Act“ reichte (um nur eine Auswahl zu nennen), zeigten die Jugendlichen, dass sie beste Unterhaltung beherrschen.

i Schlagerspaß mit rockigen Elementen und jede Menge gute Laune standen beim Auftritt von Wolle Pur im Kronen-Saal im Vordergrund. Röder-Moldenhauer

Breit aufgestellt war dabei keineswegs nur die Liedauswahl der jungen Künstler (ab Klasse 5), sondern auch die stimmliche Leistung der Mädchen und Jungen, die mit großem Talent und viel Disziplin die anspruchsvollen, mehrstimmigen Stücke in zahlreichen Sprachen zu Gehör brachten und damit das Publikum begeisterten. Besonders gefühlvoll und berührend war die Interpretation des Stücks „Can you hear me?“ (Bob Chilcott), das die Giovani Cantori nicht nur singend, sondern parallel auch in Gebärdensprache vortrugen. Erst nach einer Zugabe wurde der Chor von den Zuhörern in die Nacht entlassen.

i Die Gruppe Marv and the Marvs heizte dem Publikum im Sternsaal ein. Röder-Moldenhauer

Nun war es an den teilnehmenden Bands und DJs, die Kneipen in Hachenburg und im Stadtteil Altstadt zum Kochen zu bringen – und das taten sie auch. Wer bei Einbruch der Morgendämmerung alle Locations besucht hatte, war zuvor in den Genuss von Neuer Deutscher Welle mit der Gruppe „Königlich“ im Pit’s, von Rock und Pop mit „Streugut“ im Gasthaus Zur Sonne, von unterhaltsamem wie spaßigem Schlager-Rock von und mit Wolle Pur im Kronen-Saal sowie von Rock und Punk mit „Marv and the Marvs“ im Stern gekommen und hatte im Café La Vie, im Electric Owls, in der Sahara Cocktail Lounge und im Die 3 bei heißen Beats zahlreicher DJs abgefeiert. Die Stimmung war überall gut, vor den Kneipen bildeten sich teils lange Schlangen. Da auch das Wetter mitspielte, konnte bei Platzmangel sogar unter freiem Himmel gesungen und getanzt werden.