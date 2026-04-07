Das 100 Jahre alte Möbelhaus Neust aus Wirges ist für seine geschmackvollen Einrichtungsgegenstände bekannt. Was viele noch nicht wissen: Zum Unternehmen gehört seit zwei Jahren auch ein Catering- und Party-Service.
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Die Geschäftsführung des Möbelhauses Neust, das in diesem 100 Jahre alt wird, hat bei der Entwicklung des Familienbetriebes immer nach vorne geschaut und auf Innovationen gesetzt – von einer Sattlerei im Jahr 1926 bis zu einem Möbelimperium mit vielen Tausend Möbelstücken auf 25.