Catering aus Wirges Bei Möbel Neust kann man nun auch Essen bestellen Hans-Peter Metternich 07.04.2026, 18:00 Uhr

i Ein seit Jahrzehnten eingespieltes Team: Simone und Volker Schwarzkopf, die in Wirges den Catering- und Partyservice „Neust –Taste it!“ betreiben. Hans-Peter Metternich

Das 100 Jahre alte Möbelhaus Neust aus Wirges ist für seine geschmackvollen Einrichtungsgegenstände bekannt. Was viele noch nicht wissen: Zum Unternehmen gehört seit zwei Jahren auch ein Catering- und Party-Service.

Die Geschäftsführung des Möbelhauses Neust, das in diesem 100 Jahre alt wird, hat bei der Entwicklung des Familienbetriebes immer nach vorne geschaut und auf Innovationen gesetzt – von einer Sattlerei im Jahr 1926 bis zu einem Möbelimperium mit vielen Tausend Möbelstücken auf 25.







Artikel teilen

Artikel teilen