Ein Gewitter hat in einem Haus in Niederahr großen Schaden verursacht. Der 43-jährige Bewohner erzählt, wie er die Situation erlebt und gemeistert hat.

Noch immer hat Markus Müller den grellen Laut des Blitzes genau im Ohr, der am Sonntagabend, 20. Juli, in sein Wohnhaus in Niederahr eingeschlagen hat. Es war gegen 17.25 Uhr, als das Unglück geschah. Der 43-Jährige war gerade dabei, die Fenster im Haus zu schließen, als sich der Himmel verdunkelte, Donner grollte, der Regen prasselte. „Da war die Bahnhofsstraße plötzlich grell erleuchtet, Blitz und Donner ganz nah beieinander“, beschreibt er die Sekunden davor. Dann habe er gemerkt, wie verschiedene Lampen im Haus nicht mehr brannten.

Beim Kontrollgang durch sein Haus entdeckte er im oberen Büro Krümel am Boden. Wie er dann mithilfe seiner Handylampe sehen konnte, waren das Mauerreste: Der Putz am Schornstein war weggefegt, aus der Wand hingen Kabel. „Da realisierte ich, der Treffer war nicht irgendwo, wir hatten den Jackpot.“ Der Blitz war in den Schornstein eingeschlagen.

i Der Blitz hat die Elektrik beschädigt. Röder-Moldenhauer

„Zum Glück hatten wir keine Glutnester auf dem Speicher“, sagt Müller. Auch die Außenwände des Hauses waren unbeschädigt. Doch als er die Sicherungen wieder anschalten wollte, zeigte der Stromzähler nichts an. Der herbeigerufene Notdienst der EVM stellte fest, dass eine Panzersicherung überlastet gewesen war. „Ab hier war der Hauselektriker zuständig“, berichtet Müller weiter. Doch es war Sonntagabend, ein Fachmann nicht zu bekommen. Also verbrachte die Familie die Nacht zum Montag bei Kerzenschein und in der beruhigenden Gewissheit, dass jetzt nichts mehr passieren könne.

Am Tag darauf brachte ein Elektriker dann wieder alles in Betrieb – soweit dies möglich war. Er überprüfte die Steckdosen und stellte fest, dass zum Glück die Leitungen nicht so betroffen waren wie befürchtet. „Aber viele Geräte, fast alle, die einen Trafo haben“, schildert Müller und nennt beispielsweise Netzwerkswitche oder Netzteile der LED-Beleuchtungen. Die komplette Telefonanlage funktionierte nicht mehr, auch ein Fernseher und ein Drucker waren defekt. Jedes Gerät, von der Kaffeemaschine bis hin zur Waschmaschine mussten probeweise geprüft werden, ob sie noch funktionierten.

i Nach und nach ist der technikaffine Mann aus Niederahr dabei, alle Verbindungen zu prüfen und die Anlagen wieder in Gang zu bringen. Röder-Moldenhauer

“Ich bin technikaffin“, sagt der 43-Jährige. Doch auch für ihn bedeutete es eine Herausforderung, beispielsweise die Fritzbox wieder in Gang zu bringen. Eigentlich geht das Resetten da schnell, doch bei der Box war nichts mehr zu retten, auch die Sicherungskopie ging nicht mehr, sodass schließlich eine neue Fritzbox hermusste. Den durch den Blitzeinschlag entstandenen Schaden versucht Müller nun über seine Versicherungen zu regulieren. Dafür hat er zunächst alle entstandenen Schäden fotografisch festgehalten und exakt aufgelistet.

Noch gibt es viel zu tun, ehe wieder alles repariert oder ersetzt ist. Und nicht nur mit diesen Dingen hat Müller zu tun. Wenn sich jetzt der Himmel über Niederahr verdunkelt, wieder ein Gewitter droht, hofft Müller, „dass der alte Satz gilt: Der Blitz trifft nur einmal“, gibt er offen zu. Aber, es sei schon ein ungutes Gefühl dabei, den Donner grollen zu hören.

i Zum Glück hat der Blitz keinen Personenschaden verursacht, es entwickelten sich auch keine Glutnester. Röder-Moldenhauer

Und das raten die Experten

Matthias Dahmen von der Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald gibt nach Rücksprache mit dem Obermeister der Dachdecker-Innung des Kreises Neuwied, Ralf Winn, folgende Tipps, was man präventiv am Haus tun kann, um einen Blitzeinschlag zu verhindern.

Ziel des äußeren Blitzschutzes (Blitzableiter) ist es, den Blitzstrom sicher zur Erde abzuleiten. Dazu gibt es verschiedene Fangeinrichtungen: Blitzableiter auf dem Dach oder an exponierten Stellen, Fangstangen, Fangleitungen oder Maschennetze. Bei Dächern mit PV-Anlage ist eine Abstimmung mit Metallteilen und Gestell nötig.

Zweitens ist bei den Ableitungen darauf zu achten, dass die Verbindung vom Dach bis zum Erdreich reicht und es mindestens zwei getrennte Ableitungen aus leitfähigem Material (z. B. verzinkter Stahl) gibt.

Drittens geht es um die Erdungsanlage, die dauerhaft feuchtliegend und leitfähig sein müsse. Dabei wird zwischen einem Fundamenterder (im Neubau Standard) oder einem nachrüstbaren Ringerder unterschieden. bau