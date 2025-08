Traditionelle Böllerschüsse eröffnen das Volksfest in der Kreisstadt. Vier Tage Livemusik und Unterhaltung für die ganze Familie lassen das unbeständige Wetter vergessen und versetzen Montabaur in Feierstimmung.

Mit dem Stellen des Kirmesbaums an der Kirche St. Peter in Ketten, den Böllerschüssen der Schützengesellschaft Montabaur und dem Fassanstich nach dem Umzug auf den Konrad-Adenauer-Platz hat die Kirmes in der Kreisstadt ihren traditionellen Anfang genommen. Stadtbürgermeisterin Melanie Leicher prostete den ersten Gästen zu, nachdem sie den Zapfhahn ins Fässchen geschlagen hatte. Zu Musik des MV Heiligenroth wurden dann die Gewinner der Tombola der Kirmesgesellschaft ausgelost.

Das Programm mit viel Musik in der Fußgängerzone und Kirmesspaß auf der Eichwiese lockte trotz des unbeständigen Wetters die Freunde des Volksfests in die Stadt, wo auf drei Bühnen auf dem Großen Markt, in der Kirchstraße und auf dem Konrad-Adenauer-Platz an Kirmes-Freitag, -Samstag und -Montag Livemusik für jeden Geschmack geboten ist – bei freiem Eintritt. Den Auftakt machten am Freitag um 20 Uhr Unart, Einfach Live und die Astor Club Band.

i Auch an der Bühne in der Kirchstraße tummeln sich die Kirmesgäste. Katrin Maue-Klaeser

Am Samstag ging es ebenfalls ab 20 Uhr mit Hotspot am historischen Rathaus, The Acoustics in der Kirchstraße und Schall & Rauch auf dem Konrad-Adenauer-Platz weiter. An allen Bühnen sammelten sich Kirmesbesucher und feierten die Bands – wie immer hatten sich die engeren Plätze der Fußgängerzone rasch gefüllt, während es vor der Bühne am Konrad-Adenauer-Platz etwas länger dauerte. Doch die Band Schall & Rauch fand ganz zu Recht ebenfalls ihre Fans.

Dort hatte auch ein junger Besucher zu später Stunde einen großen emotionalen Auftritt: Jamie durfte auf die Bühne kommen, um das Publikum zu bitten, seinem Onkel und dessen Braut zu ihrer Verlobung zuzuprosten und ihnen zu applaudieren. Eine sympathische Bitte, der die Zuhörer nur zu gern nachkamen. Frontfrau Nyra Alley, die die Montabaurer mit ihrer starken Stimme regelrecht umhaute, schmolz dahin: „Dich möchte ich auch als Neffen haben“, schwärmte sie.

Schrille Schreie zerrissen derweil auf der Eichwiese die Luft: Fahrgeschäfte wie „Break Dance“ und „X-Force“ bringen ihre mutigen Passagiere knapp an die Grenze dessen, was der Körper an Schwerkraft und Schwindel aushalten kann.

i Der kleine Jamie gewann die Herzen der Band Schall & Rauch, insbesondere von Frontfrau Nyra Alley, und der Kirmesbesucher auf dem Konrad-Adenauer-Platz, als er um einen Applaus für seinen Onkel und dessen Verlobte bat. Katrin Maue-Klaeser

Der Sonntag nahm mit dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche seinen Anfang, an den sich der Kirmes-Frühschoppen im Gebück hinter der Kirche, veranstaltet vom Bürgerverein und dem Gesangverein Mendelssohn-Bartholdy, anschloss. Auf dem Großen Markt lockte ab 14 Uhr ein buntes Kinderprogramm, das nahtlos in den Auftritt der Band Musikmoment auf der Bühne in der Kirchstraße überging.

Der Kirmesmontag lockt schon ab 8 Uhr mit dem Krammarkt und ab 14 Uhr mit ermäßigten Familientarifen der Fahrgeschäfte auf der Eichwiese sowie mit Livemusik von Mille and More am Großen Markt. Dort geht es um 20 Uhr mit Bounce weiter. In der Kirchstraße spielt ab 20 Uhr Bigfoot, zeitgleich rockt Sky Dynamo den Konrad-Adenauer-Platz. Um 22 Uhr wird das Feuerwerk über dem Schloss Montabaur gezündet. Zur Livemusik auf allen drei Bühnen kann noch bis Mitternacht weiter gefeiert werden.